ОПЕК продлевает заморозку добычи нефти

Страны ОПЕК пришли к согласию и ориентируются на продление соглашения по заморозке уровней добычи нефти, сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, передает РИА Новости.

Ранее министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа сообщил после встречи с аль-Лаиби, что две арабские страны поддерживают идею продления соглашения до конца 2017 года. Действующая версия договора, призванного стабилизировать цены на нефть, истекает летом.

Есть согласие и ориентация на продление, так как это приведет к стабилизации цен, что отразится положительно на иракском бюджете", - заявил аль-Лаиби.

Министр подтвердил, что ОПЕК будет обсуждать вопрос продления соглашения 25 мая на очередном заседании в Вене.

ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.