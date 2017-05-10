Госдеп: "Санкции против России останутся в силе"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили Украину, Сирию и вопросы двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, которое приводит телеканал ABC News.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность победы над «Исламским государством», деэскалацию насилия в Сирии и обеспечение доставки гуманитарной помощи сотням тысяч мирных жителей в стране», — отмечает Госдеп.

Также главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность женевского политического процесса.

«Что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул важность достижения прогресса путем выполнения минских договоренностей. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не прекратит действия, которые к ним привели», — гласит сообщение американского ведомства.

США и Россия, как отмечается, согласились продолжать взаимодействие, чтобы решать двусторонние проблемы.