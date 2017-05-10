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Уволенный директор ФБР нарушил субординацию

 

К отставке бывшего директора ФБР Джеймса Коми привели, в частности, его действия в нарушение субординации в рамках Минюста США. Об этом в среду, 10 мая, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Ее слова приводит РИА Новости.

Сандерс пояснила, что речь идет о «пресс-конференции, которую провел Коми» в прошлую среду, 3 мая, «когда Коми нарушил субординацию и предпринял шаги без согласования с генеральным прокурором и его заместителем». По ее словам, «это непозволительно». «И если вы предпринимаете подобные шаги, генеральный прокурор или его заместитель обязаны принимать ответные меры», — подчеркнула Сандерс.

При этом, по ее словам, Белый дом удивлен тем, что члены Демократической партии не рады увольнению Коми. «Это потрясающе, что демократы сегодня не празднуют», — сказала Сандерс.

По словам Сандерс, президент Дональд Трамп рассматривал вопрос об увольнении Коми «с того дня, как он был избран президентом», передает Associated Press.

Трамп уволил Коми по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного почтового сервера.

Исполняющим обязанности директора ФБР назначен 49-летний Эндрю Маккейб, занимавший ранее должность заместителя главы ведомства.

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