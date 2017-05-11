Ильхам Алиев заговорил о пятой колонне в Азербайджане

"К сожалению, действующая в нашей стране пятая колонна, особенно антинациональные предательские силы, пытающиеся выдать себя за оппозицию, хотят поставить под удар самые священные для нашего государства ценности. Стараются, но у них ничего не выходит. Только себя позорят. Они еще раз показывают, что являются врагами Азербайджанского государства, еще раз показывают, что чем хуже будет для нашего государства, тем лучше это будет для них", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии, посвященной 94-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

И.Алиев подчеркнул и деструктивную роль оппозиции в политических процессах: "Азербайджанский народ в 1993 году лишил власти эти антинациональные силы, и до сегодняшнего дня они ничего не могут сделать. По инструкциям, полученным из заграницы, они переходят к действиям. А когда инструкций нет, то сидят и ждут. На их митинги, если их можно назвать митингами, никто, кроме их родственников, не приходит. Да, и родственники их тоже не приходят.

То есть, силы полностью маргинализированные, называющие себя оппозицией, никак не смогут повлиять на нашу деятельность. Они только стараются очернить наше развитие, успехи нашего государства и нашу армию. Наша армия в прошлом году показала на что способна, и ей под силу в любой момент освободить наши оккупированные территории. Основы армейского строительства заложил Гейдар Алиев. А мы – продолжатели его дела, и сделаем все, что нужно для наших Вооруженных Сил".