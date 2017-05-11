В США, пожалуй, разразился самый громкий скандал с начала работы нынешней администрации Белого дома. Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Увольнение оказалось настолько неожиданным, что Коми узнал о нем по телевизору, который работал в фоновом режиме, когда директор выступал перед сотрудниками бюро в Лос-Анджелесе.

Сначала Коми решил, что это розыгрыш. Увы, обратно в Вашингтон ему пришлось возвращаться как рядовому гражданину, обычным авиарейсом. Безусловно, президент имеет полное право уволить директора ФБР, но в истории это случилось лишь один раз, в 1993 году, когда Билл Клинтон таким образом наказал Уильяма Сешнса за использование служебного положения в частных целях: тот летал на служебном самолете по частным делам.

Обычно директор сдает дела сменщику, отбыв весь положенный десятилетний срок. Джеймс Коми возглавил бюро лишь в 2013 году. А уволен нынче с обидной формулировкой: дескать, не может эффективно руководить вверенной ему организацией. Откровенно говоря, основания для такого заключения имеются, и тем обиднее для Коми, что ему вменяется непрофессиональное поведение во время расследования, посвященного переписке Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем. Тогда она якобы использовала незащищенную личную почту для пересылки секретных писем государственной важности. Дональд Трамп очень выиграл во время избирательной кампании от этого самого непрофессионального поведения Коми, который, нарушая заведенный порядок, делился с прессой результатами расследования, вместо того, чтобы без шума передать данные в офис генпрокурора, где должны были по ним принять обоснованное решение.

Демократы тогда были вне себя, а Хиллари Клинтон до сих пор считает, что проиграла из-за фокусов директора ФБР. Джеймс Коми, казалось, должен был рассчитывать на вечную благодарность Трампа, но вот не вышло. Абсолютно скандальным же это увольнение делает то обстоятельство, что ФБР сейчас как раз проводит расследование связей сотрудников предвыборного штаба и нынешней президентской администрации Трампа с россиянами.

В этом контексте Коми выглядит пострадавшим, которого президент увольняет, чтобы помешать расследованию. Особенно если учесть, что до этого была уволена исполнявшая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс, сообщившая администрации Белого дома, что советник по национальной безопасности Майкл Флинн скомпрометирован связями с русскими. Правда, тогда тоже официальный повод был выбран другой: Йейтс не поддержала президентское решение о запрете на въезд в США представителям ряда мусульманских стран.

А Майкл Флинн, про которого президенту было уже известно, что он может быть использован российскими спецслужбами в ущерб национальной безопасности США, еще две недели проработал на очень чувствительной позиции, с доступом к самым важным государственным секретам. И в этой связи американцы сразу вспомнили, как в 1972 году президент Ричард Никсон пытался замять скандал с прослушкой помещения Демократической партии в отеле «Уотергейт» и приказал уволить прокурора, который вел расследование. Тогда генеральный прокурор и занявший затем его место заместитель не стали увольнять подчиненного и подали в отставку. Но вскоре в отставке оказался и сам президент, чтобы избежать импичмента.

«Уотергейт» - священная для каждого американского гражданина история и образец того, как нужно осаживать зарвавшегося политика, злоупотребляющего властью. Увольнение Коми вызвало огромное неудовольствие и подозрение как у демократов, так и у республиканцев. Очевидно, что теперь с русской темы тут так просто не слезут. Представители обеих партий говорят о необходимости создания специальной следственной комиссии с особыми полномочиями, которая бы сосредоточила в своих руках все расследование. Если Трамп намеревался увольнением шефа ФБР замять дело, он добился противоположного результата. Слово «импичмент» еще не звучит, но свою способность к эффективному президентству Дональд Трамп подверг самому серьезному сомнению, хотя и предыдущие его шаги тоже серьезными не назовешь.