Дуэйн "Скала" Джонсон хочет баллотироваться в президенты США

Голливудский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о "реальной возможности" своего участия в гонке за пост президента США.
"Я думаю, есть реальная возможность", - заявил он в интервью журналу GQ на вопрос о том, мог бы он отказаться от своей карьеры, чтобы баллотироваться в президенты.
"Если бы я был президентом, то важно было бы равновесие. Было бы важно лидерство. Принятие ответственности за всех. И если бы я не был согласен с тем, что кто-то говорит, я бы не стал его затыкать", - сказал он.
Также Джонсон отметил, что он "совершенно не принимает" иммиграционную политику нынешнего президента США Дональда Трампа и не верит в нее.
"Я верю в то, что наша национальная безопасность - это ядро, но я и не верю в запрет на иммигрантов. Я верю в единство. Наша страна построена на этом, и благодаря этому она становится сильнее. А это решение очень поспешное", - полагает актер.