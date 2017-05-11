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Азербайджан ждет объяснений от России комментарий ГУВД+реакция посольства

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Как известно, в Москве и в Петербурге во время традиционного в День Победы шествия «Бессмертный полк» между азербайджанцами и армянами произошла потасовка. А все потому, что армяне наряду с флагом своей страны подняли и флаг сепаратистской «НКР».

В ответ на возмущение азербайджанцев армяне набросились на них с кулаками. Завязалась драка, на место происшествия прибыли правоохранительные органы. Насколько известно, среди азербайджанцев есть пострадавшие.

Между тем в России давно уже существует статья Уголовного кодекса 282.3 (пропаганда сепаратизма), в соответствии с которой изготовление и демонстрацию рекламных и информационных печатных и видеоматериалов сепаратистского толка надлежит карать тюремным сроком от 5 до 7 лет, а публичное выражение симпатий к сепаратистским движениям — до 3 лет. Одновременно была введена и административная ответственность за демонстрацию сепаратистской атрибутики и распространение экстремистских материалов — до 1 млн рублей.

Haqqin.az поинтересовался в ГУВД Москвы, что предпринято в связи с явной демонстрацией сепаратистских симпатий - возбуждено ли уголовное дело или предполагается крупный штраф. Нам коротко ответили, что «идет разбирательство, но зачинщики потасовки будут наказаны».

В то же время российский адвокат, доктор юридических наук Алексей Князев считает, что московские власти вполне могли предотвратить подобного рода провокации.

«Мне интересно, как поступила бы московская полиция, если кто-нибудь поднял бы флаг Тайваня, ведь в Китае сепаратизм приравнивается к терроризму. Москва - многонациональный город, и власти города ко всем этим вопросам должны подходить взвешенно, чтобы не возникало коллизий в будущем», - уверен известный юрист.

На вопрос, будут ли армяне, поднявшие флаг «НКР» наказаны по статье за пропаганду сепаратизма, адвокат отметил, что уголовное законодательство по этой статье касается прежде всего призывов к сепаратизму в самой России, но если в ходе вчерашнего инцидента были призывы к межнациональной розни, то однозначно в этом есть состав преступления и правоохранительные органы должны отреагировать.

Между тем посольство Азербайджана в России выступило с заявлением относительно безобразного инцидента. Как говорится в заявлении пресс-службы посольства, провокация в День Победы была организована с целью спровоцировать межнациональную рознь.

«В связи со случившимся и для предотвращения в будущем подобных провокаций посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглу лично провел переговоры с МИД России, руководством Москвы и других федеральных структур. Посол уже связался с пострадавшими в ходе армянской провокации азербайджанцами, его постоянно держат в курсе о состоянии здоровья пострадавших», - говорится в сообщении посольства Азербайджана в России.

Несколько часов назад генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов сообщил, что задержанных во время инцидента на шествии «Бессмертный полк» азербайджанцев освободили. Генконсул подчеркнул, что в связи с совершенной армянами провокацией они обратились к руководству города и в соответствующие органы.

В любом случае Азербайджан ждет четкой позиции московских властей на эту провокацию.

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