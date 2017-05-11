Сегодня для группы азербайджанских журналистов был организован пресс-тур в деревню атлетов, где проживают участники Игр исламской солидарности. Среди участников пресс-тура находился и корреспондент haqqin.az.

В деревню атлетов отправились два автобуса. Тур стартовал с Основного медиа-центра Исламиады, расположенного на улице Рашида Бейбутова, в Бакинском культурном центре имени Шахрияра.

При входе на территорию деревни все журналисты подверглись тщательной проверке. Впрочем, это было не в новинку – такая же процедура была на Европейских играх-2015 и «Формуле-1».

Далее в медиа-центре деревни журналисты отдали свои аккредитационные удостоверения и получили вместо них временные зеленые бейджики.

В туре приняли участие около 30 представителей медиа. Журналистов поделили на две группы. Еще до старта тура всех предупредили о том, что фотографировать на территории деревни можно только по специальному разрешению, которое будет давать руководитель группы. Фотографировать спортсменов было запрещено.

Пресс-тур стартовал. У выхода из медиа-центра журналистов встретили шесть сотрудников Службы государственной безопасности. Двое из них сопровождали нашу группу на протяжении всего путешествия.

Надо сказать, что на территории деревни есть все необходимое. Здесь и маркет, и киоск, где можно купить билеты на соревнования для своих гостей, и спортзал, и зона отдыха, и многое другое.

В деревне десять жилых зданий. К 10 мая, по словам нашего гида по имени Рашад, в деревню заселились около 2 тысяч спортсменов. Еще полторы тысячи должны въехать в ближайшие дни.

Самой многочисленной делегацией на Исламиаде является турецкая. Спортсменов из Турции даже больше, чем из Азербайджана. На одном из зданий вывешено множество турецких флагов. Неподалеку корпус со знаменами Азербайджана.

Некоторые зарубежные делегации еще до приезда обратились к организаторам с просьбой не заселять их в один корпус со сборными из недружественных стран. К примеру, с такой просьбой обращалась делегация из Ирана.

В здании под номером 13 расположена столовая. Здесь спортсменам предлагается только халалная пища. При этом каждый спортсмен может подойти к специальной стойке и заявить о своих предпочтениях. И его просьба - в пределах разумного, разумеется – будет выполнена.

Если к жителю деревни приехал гость, то и он может питаться вместе с остальными. Для этого нужно приобрести ваучер. Одноразовый поход в общественную столовую стоит 25 манатов.

Проживание в деревне стоит 40-50 долларов на человека в сутки. В эту сумму входит и трехразовое питание.

При выходе из столовой сопровождавшая нас охрана обнаружила, что количество журналистов уменьшилось – вместо 15-ти, заявленных изначально, путь продолжали 13 человек. Тут же вспомнили, что один из пресс-тура отпросился на полпути и покинул деревню. А куда же пропал еще один представитель СМИ?

Естественно, весть о потере одного из гостей не могла оставить равнодушными представителей службы безопасности. Они не на шутку всполошились, и это было неудивительно при таких мерах безопасности. Но после некоторых обсуждений было решено продолжить поход и определить пропавшего по окончании тура, в медиа-центре, по аккредитациям, оставленным там.

Далее мы оказались в медицинском центре. Ежедневно к специалистам обращаются спортсмены и представители делегаций. У футболистов и гандболистов (пока стартовали соревнования лишь по этим двум видам спорта) мелкие травмы, кто-то просит средство от головной боли или еще от чего-то. Проблем со здоровьем, связанных с питанием, ни у кого не возникало. Все довольны.

Медицинскую помощь в медцентре можно получить круглосуточно. Некоторые услуги предоставляются с 7 утра до 11 вечера. Основными партнерами медцентра являются Центр клинической медицины №1 (Семашко) и Бакинский оздоровительный центр. При необходимости спортсменов могут доставить в эти учреждения. Благо у деревни постоянно дежурят шесть машин "скорой помощи".

Рядом находится антидопинговая станция, в которой уже вовсю трудятся представители WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

В зале отдыха для участников Исламиады установлены столы для игры в бильярд, настольный теннис. Есть и другие настольные игры. Можно также посмотреть телевизор или поиграть в гоночный симулятор.

В момент нашего посещения в комнате отдыха находилась группа камерунских спортсменов. Один из них подсоединил свой ноутбук к большому телевизору, и все присутствовавшие в зале могли наслаждаться африканскими музыкальными клипами.

Сюда же участники приходят с различными бытовыми просьбами. По словам сотрудников, ничего необычного не просят. Чаще всего обращаются высокорослые волейболисты и гандболисты с просьбой удлинить их кровать.

Есть на территории деревни и специально отведенное место для совершения молитвы. В нем одновременно могут уместиться около 300 человек.

Обойдя деревню атлетов, журналисты вернулись в медиа-центр. Им было интересно выяснить, кто же отстал от группы. После того, как всем участникам тура вернули их аккредитационные удостоверения, выяснилось… что беспокоиться не о чем. Оказалось, что в группу с самого начала входили не 15 человек, а 14. Путаница возникла из-за неверного первоначального подсчета, произведенного одним из сотрудников пресс-службы Операционного комитета Исламиады.

После этого представители СМИ с легким сердцем покинули пределы деревни под пристальным взором специалистов по обеспечению безопасности.