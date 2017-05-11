Одно из главных социальных достижений СССР, сохраняемое сегодня в государствах СНГ – бесплатное среднее и высшее образование, доступное для всех слоев населения. Получив профессию можно было устроиться на работу по выбранной специальности. Конечно, большой проблемой являлось обеспечение жильем в городах, тоже касалось предметов длительного пользования. Однако, по итогам 1980-х многие вспоминают, что именно тогда приобрели без банковских кредитов квартиры, купили загородный дом, приобрели первый автомобиль. Может ли сегодня позволить себе этот потребительский набор обычный учитель в школе или врач в поликлинике на свою зарплату? Ответом на этот вопрос будет тот факт, что только в РСФСР за период брежневского управления, то есть к началу 1980-х, численность населения возросла на 20 млн. человек.

В 1980-е годы быстро менялась хозяйственная система, способы управления экономикой и торговлей. Одно из важных постановлений Совмина «алиевского периода» (№662) «О продаже гражданам товаров длительного пользования в кредит» было опубликовано 5 июля 1985 года. Новый торговый регламент давал возможность покупателям приобретать товары в кредит. При стоимости товара менее 3 тыс. рублей, можно было оплатить 25% (свыше 3 тыс. рублей - не менее 50% стоимости). Остальная часть стоимости могла оплачиваться в срок от 6 месяцев до 3-4 лет. Сумма процента по группе товаров до 3 тыс. руб. составляла 2%, свыше 3 тыс. рублей – 3% от суммы кредита. В советское время сравнительно низкооплачиваемые категории профессий могли себе обеспечить достаточный уровень жизни. Во многом, это стало возможным благодаря различным программам Совмина СССР, разработанным с участием Алиева. На контрасте с последующим десятилетием 1990-х тот период вспоминают как позднесоветский потребительский достаток.

Алиевская деятельность в Совмине была ответом на вызов необходимости технологической трансформации Советского Союза. Развитие методов хозрасчета и самостоятельного экономического планирования предприятий, внедрение новых технологий в здравоохранении, или, к примеру, попытка развития индустрии репрографии (ксерокопирования), – все это выходило из-под пера Алиева, либо он содействовал тем энтузиастам, кто предлагал соответствующие инициативы. В середине и конце 1980-х именно с Гейдаром Алиевым был связан цивилизационный шанс избежать крупнейшей геополитической катастрофы XX века. Однако эти комплексные реформы после смерти Юрия Андропова утонули в атмосфере бюрократизма и межведомственной борьбы, а вскоре были вовсе погребены под завалами рухнувшей политической системы.

Каковы минусы советской системы с высоты сегодняшнего дня? Прежде всего, вспоминают диктат идеологии и контроль над инакомыслием со стороны КГБ, политический диктат одной партии и отсутствие публичной политики. Но при этом, многие сейчас вспоминают и о духовности советского человека, точнее «простодушности», чистоты его восприятия, соответственно и уровень доверия советских людей друг другу и к власти был на несколько порядков выше. Не стоит абсолютизировать, но в сравнении с текущим моментом, тогда в ходу было понятие нравственной нормы как действенного аргумента. Не существовало столь радикального как теперь социально-экономического разрыва между представителями власти, крупного бизнеса и остальным обществом. Сегодня, моральная навигация, к сожалению утеряна. Власть, как и само общество, в постсоветский период, стали в значительной степени более циничными.

На Гейдаре Алиеве прервалась цепочка романтического доверия граждан к советским руководителям. Но о его работе в период Советского Союза остались самые позитивные впечатления у многих, кто жил или успел наблюдать его в тот период. Именно благодаря Алиеву и тем немногим уникальным людям во власти похожим на него, старшее поколение постсоветского пространства сегодня ностальгирует по «старым временам». Весной 2007 года радиостанция «Эхо Москвы» проводила рейтинговый опрос среди слушателей о самых выдающихся персонах России за последние сто лет. Слушатели могли голосовать в алфавитном порядке любым количеством претендентов. Каково же было удивление услышать, что на букву «А» в тройке избранных оказались Анна Ахматова, Юрий Афанасьев, ныне живущий историк и мыслитель, и наш герой – Гейдар Алиев. Русский Гейдар Алиев - удивительный факт, но полностью соответствующий оставленному следу в истории большой страны.

Борьба за власть на фоне последних реформ СССР

Путь Алиева - это советская партийно-административная карьера, стартовавшая в системе госбезопасности. Конфликтность внутри советских административно-вертикальных систем была не ниже нынешних и, возможно, там имелись более сложные перипетии, учитывая огромный размер командного аппарата власти и различные группы интересов: капитаны нефтегазовой отрасли, директора предприятий ВПК, ученые, связанные с военной и фундаментальной наукой, собственно военные, спецслужбы, интеллигенция, партийное руководство областей РСФСР и республик Советского Союза. Все эти группы, в основном сосредоточенные по министерствам и ведомствам, конкурировали друг с другом за получение ресурсов политического влияния, и внутри себя - за распределение финансовых средств. Всю эту громадную структуру покрывал Совет Министров, прямо управлявшийся из Политбюро ЦК КПСС. Таким образом, Алиев вырос как руководитель и работал в системе аппаратных рисков высокой интенсивности, усложненных идеологическими клише социалистической системы.

Как выглядела система советского управления? Политбюро ЦК КПСС насчитывало в разные годы от 14 до 20 человек, из них несколько человек представляли интересы идеологии, другие - основные направления экономики, военную сферу, внешнюю политику и разведку. Далее - Центральный Комитет КПСС, насчитывавший порядка трех сотен членов, которые формировали различные комиссии по вопросам экономики, обороны, культуры и образования. Формально, статус члена ЦК был выше вице-премьера советского правительства. Совет министров СССР был, по сути, исполнительным органом Политбюро, решавшим массу конкретных вопросов хозяйственно-экономической деятельности. Определение статей бюджетных расходов, масштабные проекты реформ и многие другие вопросы решались совместными постановлениями Политбюро и Совмина. Внутри Совета Министров было множество вертикальных линий, они пересекались и не всегда замыкались на одном руководителе.

Допустим, Гейдар Алиев до сентября 1985 года курировал транспорт и связь. Поэтому, он был вышестоящим руководителем над министерством транспорта (с 1982 по февраль 1991 года его возглавлял Николай Конарев). В тоже время от работы транспорта зависела эффективность и других направлений экономики, закрепленных за остальными зампредами Совмина, или тех, что находились непосредственно в подчинении главы советского правительства. Известно, что рабочее партнерство Алиев-Конарев стало наиболее эффективным тандемом на советском железнодорожном транспорте. По итогам алиевского периода к 1988 году отрасль достигла наивысших показателей не только в стране, но и в мире, превзойдя, к примеру, американские железные дороги по объёмам перевозок в 2 раза.

Последний председатель КГБ СССР Владимир Крючков полагает, что первые признаки аппаратной межгрупповой и межклановой конкуренции в Политбюро начались к концу 1974 года. Тогда первый раз серьезно ухудшилось состояние Генсека Леонида Брежнева. Крючков писал: «Пришли в движении те члены высшего руководства, которые до тех пор ничем особенным себя не проявляли. Это можно было почувствовать по официальным речам, высказываниям во время встреч с сотрудниками различных советских организаций и ведомств. Каждый старался набирать очки, всячески пропагандируя прогрессивность своих взглядов. В результате к концу 1970-х- началу 1980-х годов расстановка сил в высшем эшелоне власти более менее определилась» (Владимир Крючков, «Андропов», с.29, М.2012).

Приведу расклад сил в Политбюро «по Крючкову» на начало 1980 года со своими комментариями. Главная группа влияния «консерваторы-тяжеловесы»: глава МИД Андрей Громыко, министр обороны Дмитрий Устинов, глава КГБ Юрий Андропов, являвшие собой основу власти. Вторая группа «хозяйственники-управленцы»: глава Совета Министров СССР Николай Тихонов; идеолог и спичрайтер Брежнева, секретарь ЦК Константин Черненко; секретарь ЦК по вопросам промышленности Андрей Кириленко; I секретарь Московского горкома Виктор Гришин. В тот период они старались не проявляться как политики, стояли на позициях личной преданности Брежневу. Всей группой и по отдельности, они опирались на часть партийного аппарата среднего звена, поэтому обладали поддержкой бюрократии. Легендарный идеолог Политбюро Михаил Суслов (умер в январе 1982 года) характеризуется Крючковым как самостоятельный и влиятельный игрок в Политбюро, но не имевший тесных личных или деловых контактов с другими членами конклава власти. Также отдельную роль играл Алексей Косыгин, самый успешный советский премьер, за ним стояло влиятельное совминовское лобби, но после конфликта с Брежневым из-за Афганистана в октябре 1980 года он был выведен из Политбюро по состоянию здоровья.

Смерть Брежнева в ноябре 1982 года интенсифицировала различные сценарии распределения групповых влияний и сил внутри Политбюро. Известно, что переводом в Москву Алиев обязан Андропову, который стал следующим генсеком после Брежнева. Действительно, первым заместителем председателя Совмина Гейдара Алиева утвердили в ноябре 1982 года с подачи Андропова на пленуме ЦК решавшем кадровые вопросы после смерти Брежнева. По словам главы Совмина РСФСР Виталия Воротникова, - «Алиев относился к Андропову с большим уважением, и Андропов его уважал. Они по-человечески симпатизировали друг другу». Вероятно, что Андропов переводил Алиева с прицелом на рост к должности главы союзного правительства. По воспоминаниям главы охраны Брежнева, Вадима Медведева, бывший генсек просто не успел взять Алиева в Политбюро. Андропов решил, что это решение усилит Совмин энергичным руководителем. В любом случае, какие бы цели не преследовал Андропов, это была мощная связка.

На мой взгляд, по итогам правления Андропова, Алиева смело можно назвать его правой рукой: это проявилось в укреплении административной дисциплины, в борьбе со взятками и теневой экономикой, но в меньшей степени в вопросах кадровых назначений (Алиев практически не привел своих «ставленников», в отличие от Горбачева и Лигачева, что соответственно ослабило его позиции в период острой борьбы за «престол» Политбюро). Не случайно, Андропов, вызывая Алиева в Москву, дал ему возможность впервые в советской практике самому утвердить своего преемника на должности главы республики.

Интересно, что западные аналитики также прогнозировали высокий взлет Алиева, иллюстрацией чего может быть статья «Перемены в Кремле. Первые сто дней Андропова» журналиста «Вашингтон Пост» Даско Додера. Автор указывает на процесс дебюрократизации власти. Так, Андропов упразднил секретариат Генсека Политбюро, который разрастался еще со времен Хрущева и блокировал либо тормозил важные решения на связке Политбюро-ЦК-Совмин. Тот же процесс оптимизации затронул и правительство. Но самое интересное, это характеристика первого круга власти вокруг Андропова. Главными новыми фигурами названы - Гейдар Алиев, Виталий Федорчук (новый глава МВД вместо Щелокова, кадровый офицер КГБ) и I секретарь ЦК компартии Украины Владимир Щербицкий.

Чем отличался период правления Андропова на посту Генсека Политбюро ЦК КПСС?

Его аппарат, при опоре на совминовскую группу во главе с Алиевым, готовил мощный рывок в социально-экономическом развитии СССР за счет ускорения научно-технического прогресса. Начались попытки разграничения функций идеологического управления коммунистической партии и собственно экономических функций государства. Именно на этой основе, используя лозунг «ускорения» и всплыл на первых порах Михаил Горбачев.

Впоследствии, анализируя кандидатуры, способные возглавить Политбюро после кончины Андропова, многие называли главу Москвы Виктора Гришина; I секретаря Ленинградского обкома Григория Романова; I секретаря ЦК компартии Украины Владимира Щербицкого, в этом же ряду упоминали Гейдара Алиева и Виталия Воротникова. В воспоминаниях сына главы МИД Андрея Громыко, приводится высказывание отца, что он видел только троих молодых на должности генсека: Романова, Алиева, Горбачева.

Кандидатура Гришина оказалась подпорчена делами против торговой мафии в Москве. В этой истории впервые проявилась интриганская сила связки Горбачев–Лигачев. Последний был партийным тараном, расчистившим дорогу будущему генсеку. Гришин был атакован Лигачевым по линии московского горкома партии, через критику в СМИ, и аресты руководителей торговых сетей столицы. Егор Лигачев в чем-то стал роковой фигурой для многих советских руководителей. С одной стороны, он был назначенец Андропова (по предложению Андропова Лигачева назначают на должность заведующего отдела кадровыми вопросами в ЦК КПСС) и приложил немало сил для столь необходимой ротации партийных руководителей на уровне областей и горкомов CССР. Однако после смерти Андропова на посту секретаря ЦК по идеологии, он стал расчищать пространство вокруг Горбачева. И, через пару лет сам оказался в этой «яме».

Наиболее высокие шансы стать генсеком были у Григория Романова. Ленинградская областная парторганизация в то время одна из наиболее авторитетных в стране. Тринадцать лет, что Романов руководил областью и городом признаны самыми успешными в жизни региона за весь XX век. При Романове в Ленинграде появилось более пятидесяти научно-производственных объединений, открыто рекордное количество станций метро, начали строительство дамбы на Финском заливе (закончили в 2012 году), построили знаменитый ледокол "Арктика", первым достигший Северного полюса, и Ленинградскую атомную электростанцию.

В 1983 году Андропов, похожим образом, как и Алиева, приглашает Романова на должность секретаря ЦК КПСС, курирующего правоохранительные органы, юстицию, оборонно-промышленный комплекс, высокие технологии и отдел тяжелого машиностроения. Романов и Алиев оказывались двумя тяжеловесами наполовину состоявшихся андроповских реформ. В дальнейшем, Романов оказался в противофазе к Д.Устинову, который опасался конкуренции с его стороны. Постепенно, по мере ухудшения здоровья Устинова секретариат Романова все больше выходил непосредственно на начальника Генштаба Николая Огаркова. Возник раскол, так как часть генералитета делала ставку на более уютного ставропольца (Горбачева), чем на сурового питерца.

Гейдара Алиева в Политбюро ценили как «двигатель» Совмина, но в качестве кандидатуры на должность генсека не рассматривали – действовал постсталинский синдром. После 1953 года сформировался негласный консенсус о том, что выходец из Кавказа или Азии не будет возглавлять СССР. На этом стереотипе и споткнулись. Нерешительные колебания конклава Политбюро после смерти Андропова привели к зыбкому промежуточному решению: решили, с одной стороны, вроде бы дать дорогу молодым, но при этом продлить статус-кво сложившихся балансов сил. В виду этих поднаготных течений и представлений о рисках, престарелый Константин Черненко, друг Брежнева и идеологический конкурент Андропова, 13 февраля 1984 года стал генсеком. С августа до 10 марта 1985 года он провел в Центральной клинической больнице, где и проходили заседания Политбюро. Горбачев «умело сманеврировал» и оказался рядом с Черненко, по его поручению вел многие заседания Политбюро в его отсутствие.

К моменту смерти Черненко расклад в Политбюро сложился следующим образом. Глава КГБ, кандидат в члены Политбюро Виктор Чебриков; влиятельный глава комитета партийного контроля ЦК Михаил Соломенцев, а также глава МИД Андрей Громыко встали на сторону Горбачева. Лигачев также обрабатывал партийные органы областей РСФСР в пользу Горбачева. В 1983-1984 годах он заменил около 70% первых секретарей обкомов и крайкомов КПСС, многие партийные чиновники среднего и нижнего звена были лично преданы ему. Его кадры по всему Союзу по существу работали на усиление Горбачева.

Будучи хоть и наиболее старым по возрасту из всех членов Политбюро Громыко был более реальным по авторитету и заслугам кандидатом на должность генсека. Однако он решился на сделку с Горбачевым: вскоре после избрания последнего генсеком он получил должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. До того эти две должности совмещал Генеральный секретарь Политбюро. Впоследствии, как говорят его современники, он не раз сожалел о принятом решении обеспечить себе «тихую гавань» в тени рокового Генсека.

Группа «тихой» оппозиции к Горбачеву - Гришин, Романов, Кунаев (глава ЦК компартии Казахстана) осталась за бортом. Причем всем им Горбачев вскоре отомстил.

Сам Гейдар Алиев в тот момент поддержал Горбачева, так как считал его хорошим руководителем, но главное, достойным товарищем по партии на такой должности. Как показывают многие источники, трений между Горбачевым и Алиевым в тот момент не было.

Кто бы мог таковые представить в последующем? Вероятно лишь те провидцы, кто смог бы спрогнозировать тогда столь стремительный распад державы...

Продолжение следует