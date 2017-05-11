Время не лечит, не проходит бесследно, не позволяет ничего забыть и ничего изменить… Время задает вопросы, на которые не всегда находятся ответы. Но время – это память и опыт, которые нужны другим, даже если среди воспоминаний много тяжелых, а опыт - горьким.

И все же, несмотря на все это, мы благодарны времени за все, что было - за взлеты, падения, победы, ошибки и возможность их исправить, за то, что жизнь была не серой и унылой, а расцвечена большой палитрой. Благодарны за все, что было, что есть и еще будет.

За 79 лет у Аяза Муталибова было много событий, за которые ему есть за что быть благодарным судьбе. На его долю выпало много испытаний, которым он тоже благодарен, потому что они сделали его сильнее, мудрее и терпимее. Это, пожалуй, единственное, что прибавило время к его жизненному «багажу».

Пытливый ум и трудолюбие, интеллигентность и дружелюбие помогли выпускнику Азербайджанского института нефти и химии Аязу Муталибову в 28 лет стать директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин. А еще через восемь лет стать уже во главе производственного объединения по выпуску холодильников и бытовых машин. Правда, на этом посту довелось поработать всего три года. В 1977 году Аяз Муталибов избирается вторым секретарём Наримановского райкома партии Баку. С 1979 по 1982 годы министр местной промышленности. Потом ему был доверен пост председателя Госплана. К слову сказать, он и сегодня убежден, что, несмотря на бизнес и рынок, без планирования никак не обойтись. Каждый год прибавлял все больше ответственности, а время все больше уходило на то, чтобы решать производственные вопросы государства и все доставалось семье и друзьям. Но он всегда был рядом, когда нужна была поддержка и помощь кому-то из близких.

Самыми сложными оказались годы, когда Аяз Муталибов возглавил страну, став последним первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана и первым президентом Азербайджана. На посту главы государства Муталибов столкнулся с резким обострением ситуации в зоне карабахского конфликта. Вскоре конфликт перерос в военное противостояние. Муталибов, имея уже за плечами огромный опыт государственника, прекрасно понимал, что надо вести переговоры, пусть долгие и мучительные, но переговоры с Москвой, потому что ключ в решении проблемы – там. Но предали свои же: оппозиция рвалась к власти, и ее в последнюю очередь волновал Карабах. Она требовала отставку.

Уже тогда президент понимал, что рано или поздно, кто бы ни стоял у власти, все равно будет вести переговоры с Москвой, но тогда, ослепленные жаждой власти оппозиционеры, не хотели понимать и принимать эту «крамольную» мысль. Они обвиняли Муталибова чуть ли не в предательстве национальных интересов.

Можно было проявить жесткость, но Муталибов даже мысли такой не допускал. Впрочем, многие потом укоряли его именно в мягкотелости и нерешительности. Говорили – прояви президент тогда жесткость, не выпало бы на долю страны столько горя, испытаний и потерь.

Муталибов покинул страну. За долгие годы жизни в Москве у него было много времени, чтобы еще и еще раз переосмыслить свои решения. И каждый раз он приходил к выводу, что никогда бы не пролил кровь азербайджанца. И даже тогда, когда в отношении него «придумали» уголовное дело, не было ни злости, ни обиды, а только досада, потому что это разлучило его с Родиной. Он не мог приезжать в Баку, ходить по улицам родного города, вдыхать аромат Каспия. Муталибов даже не испытывал злорадства, когда азербайджанская власть заговорила о необходимости решать карабахский вопрос только за столом переговоров.

Время неумолимо мчалось вперед. Надо было попытаться «сохранить» его, чтобы в суете и популизме политиков не потерялась история, истина. Тогда Муталибов и решил написать книгу. «Карабах – Черный сад» вышла в 1994 году и стала самым подробным повествованием о событиях того времени, о том, как Азербайджан терял Карабах и людей. Эта книга еще не вошла в учебники как страница одной из самых сложных в истории Азербайджана. Но пройдет время, и это обязательно случится.

8 августа 2011 года спустя 19-летней эмиграции Аяз Муталибов вернулся в Азербайджан. Жалеет ли он о тех испытаниях, которые выпали на его долю? Нет! Согласился бы он прожить ее по-другому? Вряд ли. Впрочем, время доказало его правоту…