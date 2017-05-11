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Антитеррористическая операция против ИГИЛ в Германии: есть арестованные

 

Полиция немецкого города Лейпцига задержала несколько человек в ходе антитеррористической операции в среду, сообщает издание Tag24.

Сообщается, что отряды спецназначения провели обыски как минимум в трех домах. По данным издания, операция была направлена против предполагаемых членов "Исламского государства"* и других террористических сирийских группировок, которые могут скрываться в Германии.

Сообщается, что генеральная прокуратура подтвердила факт проведения операции, но о ее причинах не сообщила.

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