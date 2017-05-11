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Резкий скачок цен на нефть

 

Цены на нефть продолжают расти в четверг после максимального с декабря скачка по итогам предыдущей сессии на данных о самом существенном в этом году снижении запасов нефти в США, пишет MarketWatch.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 9:10 выросла на $0,26 (0,52%) - до $50,48 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы увеличились в цене на $1,49 (3,06%) - до $50,22 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,27 (0,57%) - до $47,6 за баррель. Контракт подорожал на $1,45 (3,16%) - до $47,33 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Скачок цен на нефть в среду был максимальным с 1 декабря 2016 года - дня, последовавшего за заключением странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные FactSet.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на снижение запасов нефти в стране по итогам прошлой недели на 5,2 млн баррелей, самыми быстрыми темпами в текущем году. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов лишь на 1,8 млн баррелей.

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