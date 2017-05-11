Трамп встретился с главой МИД Украины

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

В заявлении, опубликованном на странице посольства Украины в США в Facebook, говорится, что на приеме стороны обсуждали дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном. Помимо Трампа и Климкина в переговорах участвовал посол Украины в США Валерий Чалый и вице-президент США Майкл Пенс.

До встречи с Трампом Климкин провел переговоры с Пенсом. Как сообщил Белый дом, на мероприятии Пенс подчеркнул, что минские соглашения "остаются наиболее реальным способом продвижения к миру" на Украине. Вице-президент также выразил "неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины" и подтвердил желание Вашингтона работать с Киевом над мирным решением конфликта на Донбассе.