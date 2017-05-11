Азербайджан начал экспорт снайперских винтовок Yalquzaq

Министерство оборонной промышленности Азербайджана приступает к экспорту снайперских винтовок «Yalquzaq». Об этом АПА сообщил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

По словам министра, из нескольких зарубежных стран поступили большие заказы на закупку снайперских винтовок «Yalquzaq». В настоящее время ведется работа по исполнению заказов.

Я.Джамалов также отметил, что снайперскими винтовками «Yalquzaq» также обеспечены Пограничные войска Азербайджана.

Министр сказал, что по своим техническим и тактическим возможностям «Yalquzaq» превосходит многие винтовки своего класса. Снайперские винтовки «Yalquzaq» (7.62×51-мм) полностью разработаны местными специалистами.