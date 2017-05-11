Подписаться на уведомления
 

Азербайджан начал экспорт снайперских винтовок Yalquzaq

 

Министерство оборонной промышленности Азербайджана приступает к экспорту снайперских винтовок «Yalquzaq». Об этом АПА сообщил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

По словам министра, из нескольких зарубежных стран поступили большие заказы на закупку снайперских винтовок «Yalquzaq». В настоящее время ведется работа по исполнению заказов. 

Я.Джамалов также отметил, что снайперскими винтовками «Yalquzaq» также обеспечены Пограничные войска Азербайджана.

 Министр сказал, что по своим техническим и тактическим возможностям «Yalquzaq» превосходит многие винтовки своего класса. Снайперские винтовки «Yalquzaq» (7.62×51-мм) полностью разработаны местными специалистами.

0 просмотров


Старости
Китай призвал Азербайджан к «одному пути»
Китай призвал Азербайджан к «одному пути» комментарий посла Китая
Наша погода
Сегодня 22° / 12°
12 Май 18° / 13°
13 Май 21° / 14°
14 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8544 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Азербайджан начал экспорт снайперских винтовок Yalquzaq
Ильхам Алиев на открытии моста в Пираллахи
Трамп встретился с главой МИД Украины
Резкий скачок цен на нефть
Землетрясение вызвало панику среди населения в Ширване и Сальяне
Антитеррористическая операция против ИГИЛ в Германии: есть арестованные
Муталибов не согласился бы прожить жизнь по-другому экс-президенту - 79 лет
Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР взгляд из Москвы, статья вторая
Жительниц Лондона обвинили в подготовке теракта
Антиправительственный митинг в Праге
Что показали журналистам в Олимпийской деревне haqqin.az с полей Исламиады
Азербайджан ждет объяснений от России комментарий ГУВД+реакция посольства
Дуэйн "Скала" Джонсон хочет баллотироваться в президенты США
Зря Трамп тронул ФБР наш комментарий
Ильхам Алиев заговорил о пятой колонне в Азербайджане
Уволенный директор ФБР нарушил субординацию
Госдеп: "Санкции против России останутся в силе"
Правительство Франции ушло в отставку
ОПЕК продлевает заморозку добычи нефти
Ильхам Алиев выбрал Наримана Гасанзаде
Азербайджан разгромил Узбекистан, но проиграл Саудовской Аравии обновлено 21:55
Интернет-пользователи дали название китайскому авианосцу
Манафова ужалила змея
Путин об увольнении директора ФБР: "Мы не имеем к этому никакого отношения" видео
Путин и Трамп встретятся в Гамбурге
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться