Премьер Британии заступилась за геев в Чечне

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что будет искать возможности для совместных дипломатических решений Лондона и международных партнеров по поддержке прав гомосексуалистов в Чечне.

По данным Independent, она призвала все международное сообщество принять «срочные меры» по защите прав лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые грубо нарушаются в республике.

Дипломаты посольства Великобритании в Москве выразили обеспокоенность из-за сообщений о преследовании геев на территории Чечни Министерству иностранных дел России, подчеркнула она.

«Нашими дипломатами совместно с международными партнерами в России принимаются срочные меры по определению наиболее эффективной поддержки сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в Чеченской республике… Великобритания уже выражала свое беспокойство, особенно в связи с вступившим в силу российским законом, запрещающим пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди малолетних», — сказала Мэй.

По ее словам, проблему прав ЛГБТ Великобритания регулярно поднимает на переговорах с российскими властями.