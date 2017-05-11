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Министра образования США вновь освистали на публике видео

 

Студенты Университета Бетун-Кукман (штат Флорида) освистали министра образования Бетси Девос во время ее приветственной речи, сообщает издание Politico.

В университете традиционно обучаются преимущественно темнокожие студенты, которые перед началом выступления Девос демонстративно отвернулись в сторону и выкрикивали слова протеста на протяжении всей речи министра. При этом ряд руководителей учебного заведения был вынужден встать, демонстрируя солидарность с гостьей.

«Давайте попробуем услышать друг друга. Мы можем выбрать путь гласности и почтительности, а также продолжать учиться на совместном опыте», — пыталась увещевать собравшихся Девос, но все было тщетно.

Ректор Университета Бетун Кукман призвал студентов соблюдать тишину для того, чтобы провести церемонию по регламенту. В противном случае он пригрозил прервать ее и отправить дипломы «по почте».

Девос приехала в вуз, чтобы выступить на церемонии по случаю вручения дипломов. Ее присутствие вызвало недовольство студентов из-за того, что ранее она и администрация президента Дональда Трампа допускали неоднозначные высказывания о так называемых «исторически черных колледжах и университетах» (HBCU).

Само назначение Девос на пост министра сопровождалось скандалом — большинство жителей США не одобрили кандидатуру, предложенную Трампом. В феврале первый же визит министра образования в одну из школ Вашингтона обернулся для нее конфузом: родители учеников и преподаватели попытались не пустить ее в здание в знак протеста против плана реформ, который она предлагает. В итоге министру пришлось проникать в здание с черного хода.

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