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Новый дипломатический скандал между Турцией и Германией

 

Турция считает ударом по двусторонним отношениям решение властей Германии предоставить политическое убежище ряду турецких военных, которые считаются Анкарой причастными к попытке переворота 15 июля 2016 года в Турции. Об этом говорится в распространенном официальном заявлении внешнеполитического ведомства республики.

«Мы разочарованы тем, что Германия приняла прошения о предоставлении политического убежища некоторых бывших военных, связанных с организацией FETO (сторонники Фетхуллаха Гюлена), которая предприняла попытку переворота 15 июля. Есть все доказательства их причастности к FETO, и этот шаг Германии подрывает многоплановые отношения между нашими странами и не соотносится с союзническим духом», — говорится в заявлении.

МИД также указал, что ФРГ «пренебрегла демократическими ценностями, продемонстрировала путчистский настрой и раскрыла объятия путчистам».

«Мы ждем, что ФРГ пересмотрит свое решение и окажет необходимое содействие в ведущейся всем миром борьбе с террористическими организациями, в том числе с ФЕТО», — заявило министерство.

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