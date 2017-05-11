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Власти вернули автовокзал министру Рамину Гулузаде

Автор: Отдел информации 

Комплекс Бакинского автовокзала возвращен на баланс Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Об этом сегодня сообщило агентство АПА.

Источник haqqin.az в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий подтвердил данную информацию.

«Как вы знаете, Министерство транспорта, связи и высоких технологий является центральным исполнительным органом, проводящим государственную политику в транспортной сфере.

Бакинский международный автовокзал также является одной из важных структур в транспортной сфере страны. И естественно, что данная структура должна находиться под контролем и надзором Министерства транспорта, связи и высоких технологий»,  отметил источник.

Напомним, согласно распоряжению президента страны от 13 февраля, министерства транспорта и связи и высоких технологий были объединены, на их базе было создано Министерство транспорта, связи и высоких технологий. 

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