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В ОБСЕ армяне наехали на МИД и Haqqin.az Комментарий Хикмета Гаджиева

Автор: Отдел информации 

В столице Грузии Тбилиси 10-11 мая проходит 14-я ежегодная южнокавказская конференция СМИ на тему «Фейковые новости, дезинформация и свобода СМИ», организуемая офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

По информации армянских СМИ, армянская делегация на мероприятии попыталась сорвать выступление пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

В беседе с корреспондентом haqqin.az Хикмет Гаджиев опроверг сообщения армянских СМИ, добавив, что завершил свое выступление, несмотря на попытки армянских представителей сорвать его.

«Темой мероприятия была «Фейковые новости, дезинформация и свобода СМИ». Выступая в рамках этой темы, я рассказал об опыте Азербайджана в борьбе с фейковыми новостями. В частности, рассказал о кампании по пропаганде и дезинформации, проводимой армянской стороной в рамках нагорно-карабахского конфликта.

В этом контексте я отметил роль Армении и армянского лобби, а также кампаний по дезинформации, проводимых против Азербайджана во время международных мероприятий. В своем выступлении я также довел до внимания участников мероприятия о мерах, предпринимаемых в Азербайджане для борьбы с дезинформацией, в частности, об организуемых тренингах для журналистов.

К сожалению, армянская делегация, будь то представители Администрации президента Армении, МИД Армении и медиасообщества, в агрессивной, неэтичной и грубой форме пыталась помешать этому. Несмотря на это, мы продолжили свое выступление до конца, после чего ответили на вопросы участников мероприятия.

По словам Хикмета Гаджиева, армянская делегация выразила недовольство деятельностью азербайджанского информационно-аналитического портала haqqin.az, подвергнув критике его публикации.

«Я ответил, что в Азербайджане действует свобода слова и haqqin.az является одним из свободных СМИ в Азербайджане. Данное издание в числе прочего критикует меня, МИД, другие государственные структуры Азербайджана. Кроме того, как пример армянской пропаганды и дезинформации армянами недавно был создан фейковый сайт «хаггыназком», на котором распространяются ложные сообщения», - сказал Хикмет Гаджиев.

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