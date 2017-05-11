"Объемы пассажироперевозок в Армении снизились. Как известно, они напрямую отражают демографическую ситуацию в стране", - пишет армянская газета "Жоховурд".

"В целом в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажироперевозки в стране снизились на 6,1%. Пассажироперевозки железной дорогой упали на 5,7%, автоперевозки – на 6,6%, перевозки на такси, входящих в автомобильный вид транспорта, рухнули на 13%, сообщили в Национальной статистической службе (Нацстат) Армении", - отмечает издание.

"Причина сокращения объема пассажирских перевозок на автомобилях – снижение количества этих пассажиров. Только по официальным данным, ежегодно из Армении выезжают около 40-50 тысяч человек. Очевидно, что их отсутствие сказывается на объемах пассажироперевозок", - делает вывод автор публикации.