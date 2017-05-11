Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении наград за высокие достижения азербайджанских спортсменов и их тренеров на IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку.

Как сообщает АзерТАдж, за первое место каждому спортсмену полагается награда в 100 тысяч манатов, его личному тренеру – 50 тысяч манатов; за второе место каждому спортсмену – 50 тысяч манатов, его личному тренеру – 25 тысяч манатов; за третье место каждому спортсмену – 30 тысяч манатов; его личному тренеру – 15 тысяч манатов.