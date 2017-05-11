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Якудза вышли на тропу войны

 

Японские правоохранительные органы наблюдают сохраняющееся противостояние между враждующими кланами мафии якудза и фиксируют десятки случаев столкновений между бандитами. Об этом рассказал на пресс-конференции глава Национального полицейского управления Масаёси Сакагути, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, начиная с 7 марта 2016 года по 10 мая этого года зафиксировано по меньшей мере 47 стычек предположительно между членами крупнейшей группировки «Ямагути-гуми» и отколовшейся от нее летом 2015 года «Кобэ ямагути-гуми». Как передает агентство Киодо, 30 таких случаев полицейским удалось расследовать.

«Благодаря нашему контролю за обеими группами мы рассчитываем на их ослабление и полный развал», - сказал Сакагути.

Как опасаются в полиции, в ближайшее время могут активизироваться мафиозные разборки и между другими кланами. По оперативным данным, в конце апреля от «Кобэ ямагути-гуми» из-за разногласий по поводу управления задумала отделиться одна из подконтрольных ей группировок, боссы которой, выйдя из подчинения крупного клана, захотели поднять собственный авторитет. Эта группа решила назвать себя «Нинкё-дантай ямагути-гуми».

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