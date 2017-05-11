Азербайджан резко увеличил доходы за экспорт газа

Азербайджан в январе-апреле 2017 года экспортировал 1,705 млрд кубометров природного газа. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 276,201 млн долларов.

Отметим, что в соответствующий период прошлого года экспортировано 627,253 млн кубометров газа стоимостью 83,590 млн долларов. Таким образом, за отчетный период экспорт природного газа вырос в 2,72 раза, стоимость — в 3,3 раза.

Доля природного газа составила 8,05% в общем объеме экспорта за этот период.