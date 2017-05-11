Курс биткоина установил новый рекорд

Стоимость биткоина достигла очередного исторического максимума. В ходе торгов в четверг, 11 мая, криптовалюта выросла до 1839 долларов, прибавив более 80 долларов. Об этом свидетельствует информация на сайте Coindesk. Капитализация биткоина при этом приблизилась к 30 миллиардам долларов.

За последние два дня курс биткоина вырос на 100 долларов. С 6 мая капитализация криптовалюты выросла на три миллиарда долларов.

Виртуальная валюта продолжает расти после того, как Япония в апреле признала ее в качестве легальной формы оплаты.