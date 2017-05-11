Мария Стадник: «Меня продали Азербайджану…»

Чемпионка Европы по вольной борьбе уроженка Украины Мария Стадник рассказала украинским журналистам о переходе в сборную Азербайджана.

«Не зная обстоятельств, которые вынудили меня выступать за Азербайджан, до сих пор меня называют предательницей.

Мне часто говорят, что я продалась. А это не совсем правильно. На самом деле, меня продали. Украинская федерация получила за меня хорошие отступные. Это не я продалась, а меня продали.

Точной суммы уже не вспомню, а говорить приблизительную не хочу, чтобы меня потом этим не упрекали. Но на то время это были хорошие деньги», – сказала Стадник.

Напомним, Мария Стадник завоевала серебро в Рио в составе сборной Азербайджана.