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Танки и перестрелка на фронте: ранен «армянский журналист» + реакция Минобороны Азербайджана

 

Министерство обороны Армении сообщило о передвижениях азербайджанской военной техники на линии соприкосновения войск. В сообщении армянской стороны говорится, что в направлении Тапгарагоюнлу - Талыш Вооруженные силы Азербайджана произвели передвижение около десяти танков, которые позднее были возвращены в исходные районы.

Кроме того, Минобороны Армении сообщило о ранении оператора армянского телеканала «Шант» Давида Атояна во время обстрелов.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили haqqin.az, что подразделениями был открыт огонь в ответ на обстрел азербайджанских позиций, совершенный из замаскированного транспортного средства ВС Армении, который не имел какого-либо отличительного знака медиа или гражданской организации и предположительно принадлежал армянскому телеканалу «Шант».

«В то же время заявляем, что Вооруженные силы Азербайджана применяют ответные меры лишь против военной техники и объектов военного назначения противника», - отметили в Минобороны.

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