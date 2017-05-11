«Болельщики не пришли на матч Азербайджана из-за жары и дешевизны билетов»

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов прокомментировал ситуацию, сложившуюся во время первого матча футбольной сборной Азербайджана на Исламиаде против Камеруна.

Напомним, оперкомитет Исламиады объявил, что все билеты на игры сборной Азербайджана на предварительной стадии проданы, однако «Баил Арена» была заполнена лишь на треть.

«Мы тоже удивились, что болельщики не заполнили стадион, — говорит министр. — Билеты на футбол самые популярные. Поэтому мы были удивлены, что на арене осталось много пустых мест. Есть предположение, что болельщики не пришли из-за жары. Билеты на футбол слишком дешевые — 2-3 маната, и, возможно, зрители решили, что посетят матч сборной Азербайджана в другой, более прохладный день.

Причины могут быть разные. В целом Европейские игры показали, что болельщики у нас стали покупать билеты. Раньше мы просто могли открыть ворота и впустить всех желающих бесплатно. Сейчас используем общемировую практику».