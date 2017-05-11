SOCAR об эвакуации нефтяников

Вчера вечером работники НГДУ «28 Мая» были эвакуированы в соответствии с телефонограммой Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) после предупреждения синоптиков об ухудшении погодных условий. Об этом сообщил Report глава пресс-службы SOCAR Низамеддин Гулиев: «На платформе №7 не возникло открытого фонтана, как утверждается».

Отметим, что, по распространившейся информации, вчера вечером возник открытый фонтан на скважине платформы №7 НГДУ «28 Мая», большинство работников были эвакуированы.

Н.Гулиев сообщил, что нефтяники эвакуированы в соответствии с телефонограммой, направленной 8 мая главам учреждений и организаций SOCAR.

«С учетом данных синоптиков об изменении погодных условий и сильном ветре на морских объектах прекращены опасные работы, второстепенные работники эвакуированы, организовано дежурство ответственных лиц».

Что касается глубоководной платформы №7 на месторождении «Гюнешли», по его словам, фонтана на ней не было: «Это нормальный производственный процесс. На скважине №319 во время бурения произошло поглощение глинистого раствора, в результате возникла видимость газа. Устье скважины перекрыто, устьевые параметры находятся под контролем. В настоящее время принимаются необходимые меры для продолжения буровых работ».