Глава армянской таможни признал вину за азербайджанские яблоки

«По делу азербайджанских яблок есть и наша вина – и мы выявили виновных»,- заявил на пресс-конференции 11 мая руководитель Комитета госдоходов Армении Вардан Арутюнян, передает Новости Армении.

В интерпретации чиновника доля вины была не только таможенника, который за взятку пропустил машину с этими яблоками. Виноват и тот, кто дал эту взятку, и те магазины, которые согласились эти яблоки купить.

«Но это не отменяет вины таможенников-взяточников. Мы сами выявили их и передали данные следствию. Поэтому дальнейших деталей я пока озвучивать не могу», - отметил Арутюнян.