Президент Палестины прибыл на переговоры с Путиным

Президент Палестины Махмуд Аббас приехал в Сочи, где в ближайшее время стартуют переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Лидеры побеседуют в узком составе, далее состоятся переговоры в формате двух делегаций, затем Аббас и Путин выступят с заявлениями для прессы", - цитирует его ТАСС.

Напомним, как ранее заявляли в Кремле, в повестку переговоров войдут тема ближневосточного урегулирования и ряд вопросов двусторонних отношений.