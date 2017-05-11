В Самаре расстреляли группу армян

7 мая в поселке Мехзавод Самарской области произошла перестрелка между уроженцами Армении и местными жителями, сообщает местное издание Волга Ньюс.

«По предварительным данным, трое уроженцев Республики Армения повздорили с тремя молодыми людьми из-за тысячи рублей. В результате последние открыли огонь и ранили своих оппонентов.

Вечером того же дня молодые люди приехали в больницу имени Середавина. Двоим из них оказали медицинскую помощь и отпустили домой, а третий, не приходя в сознание, скончался от проникающего огнестрельного ранения грудной клетки», — сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемые, один из которых несовершеннолетний, объявлены в розыск.