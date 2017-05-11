Всемирный банк: Девальвация маната запоздала

«Необходимо разработать всестороннюю стратегию по развитию экономики Азербайджана». Как передает АПА, об этом на сегодняшней видеоконференции сказал главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ганс Тиммер.

По его словам, из-за сокращения нефтяных доходов Азербайджан потерял 25% покупательной способности, что стало большим шоком для национальной экономики.

«Надо создавать новые рабочие места, отдавать предпочтение экспортно-ориентированной продукции. Будучи в Баку в прошлом году, я поднял пять основных вопросов. Сначала надо пересмотреть денежную политику и внедрить гибкую курсовую политику. То есть цены внутри страны должны быть приведены в соответствие с зарубежными. Если это не произойдет за счет курса, то произойдет за счет коррекции цен.

Коррекция курса в Азербайджане запоздала. Поэтому отрицательных воздействий на экономику было много. Ситуация в монетарной политике Азербайджана значительно улучшилась. Наряду с этим важно обеспечить оздоровление банковского сектора. Банки должны быть оздоровлены не за счет фискальной политики, а за счет реструктуризации».

По его словам, в Азербайджане уже обеспечена фискальная устойчивость: «Нагрузка от экономических шоков должна быть разделена равномерно среди населения. Кроме того, Азербайджан должен создать условия для стартапов».