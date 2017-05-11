Сегодня в бакинском отеле «Бульвар» состоялась пресс-конференция, посвященная стартующим завтра Играм исламской солидарности.

В пресс-конференции приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана, вице-президент Спортивной федерации исламской солидарности (ISSF) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь ISSF Фаисал Абдул Азиз Аль Нассар, сотрудница НОК Кенуль Нуруллаева, а также спортивный директор Операционного комитета Исламиады Марк Ханибанн.

«До церемонии открытия остались считанные часы, - говорит Азад Рагимов. - Завтра нас ожидает большое событие. Внимание всего мира будет приковано к Азербайджану. Приветствую всех и желаю всем удачи!

Уверен, что Игры исламской солидарности пройдут на высоком уровне. К сожалению, некоторые страны не смогли приехать. Это Судан, Ливия и Кувейт. Мы огорчены этому обстоятельству, но рады, что в бакинской Исламиаде выступят 54 страны.

В Баку неоднократно проводились встречи представителей стран, входящих в ISSF. На последней встрече все 57 стран подтвердили свое участие. Но за три-четыре дня до старта три страны отказались. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы в Исламиаде приняли участие все 57 стран, со всеми договорились. Но…

Мы с уважением относимся к их решению. Причины могут быть разные. Видимо, есть важные причины, раз они не приехали. Но еще раз повторю: мы все сделали для их участия.

Баку полностью готов к Исламиаде. Некоторые соревнования уже начались. Матчи транслируются более чем в 50 странах, расположенных на четырех континентах.

Уже в который раз сообщаю: все страны приехали на Исламиаду за свой счет. Мы никому не оплачивали их авиабилеты. День проживания в деревне атлетов стоит 50 долларов. Сюда включено и питание. Некоторым странам мы помогли лишь в вопросе проживания».

Отвечая на вопрос журналиста об отсутствии интернета на некоторых спортивных объектах, Азад Рагимов заявил, что если где-то и возникают проблемы с интернетом, то они оперативно устраняются.

«90 процентов объектов Исламиады использовались и на Евроиграх. В те объекты проведен фиброоптический кабель. Все было протестировано, все работает.

Что касается новых объектов, то туда наше Минсвязи тоже протянуло кабель, протестировало, никаких проблем там быть не должно. Но, конечно, всякое бывает, так как линии новые. Однако постоянных проблем там быть не может, неполадки сразу будут устранены».

Говоря о церемонии открытия Игр, министр отметил, что зрителей ожидает яркое зрелище.

«Репетиция церемонии открытия нас устроила. Будет красиво! Верю, что всем понравится. Благодарю наших волонтеров. Во время репетиции все прошло без проблем.

Какое открытие будет ярче – Евроигр или Исламиады? Вы ходите в театр, в кино, в оперу… Как можно, к примеру, сравнивать «Мадам Баттерфляй» и «Тоску»? Это будут разные представления. В конце вы дадите оценку».

Палестинский журналист посетовал министру на то, что представителей прессы не пускают в деревню атлетов.

«Мы неоднократно отмечали, что не хотим слепо повторять то, что происходит на Олимпиадах, - ответил Азад Рагимов. – Однако в данном вопросе мы используем стандарты Олимпийских игр. В Пекине, Лондоне, Рио моя аккредитация не позволяла мне пройти в олимпийскую деревню. При входе мне выдавали особую однодневную аккредитацию.

Мы следуем правилам. Деревня - это объект номер 1. Мы не можем туда впускать всех подряд. Нужно заранее оставить заявку, и тогда вас пропустят. Насколько мне известно, вчера там побывало около 30 представителей СМИ».

Фаисал Абдул Азиз Аль Нассар прокомментировал тот факт, что большая группа палестинских спортсменов из сектора Газа не смогла приехать на Исламиаду в Баку из-за того, что их не выпустили израильские пограничники.

«ISSF всегда поддерживала Палестину в этом вопросе, - говорит генсек. – Данная проблема беспокоит все мусульманские страны. Израиль мешает спортсменам из Палестины. Это большая проблема. Международный олимпийский комитет тоже выражает обеспокоенность по этому поводу. Мы сделаем все, чтобы в будущем такого не повторилось. Мы всегда поддерживали Палестину.

До большого соревнования остался один день. Более трех тысяч спортсменов из исламских стран будут выступать в Баку. Это большой успех. Азербайджан подготовился на высшем уровне.

Что касается неприезда трех стран, то они прислали официальные уведомления. У них внутренние проблемы».

Чингиз Гусейнзаде заявил, что перед сборной Азербайджана поставлена задача занять первое место в общекомандном зачете Исламиады.

«Меня всегда спрашивают о прогнозах, - говорит вице-президент НОК. – Но в данном случае сложно что-то предсказывать. Мы не очень хорошо знаем соперников. Европейские спортсмены нам хорошо известны, потому что мы постоянно участвуем в чемпионатах Европы. А вот с азиатами и африканцами встречаемся гораздо реже, поэтому сложно прогнозировать.

Цель – первое место в командном зачете. На Евроиграх мы планировали войти в первую тройку и в итоге заняли второе место. Точное число медалей предсказать не берусь. Но их будет больше, чем на Евроиграх.

Азербайджан впервые выступает на Исламиаде такой большой командой – более 300 человек. Уверен, что и организация, и наше выступление будут успешными. Все организационные вопросы решены на высоком уровне. Соревнования уже начались. Первые результаты наших команд радуют».

Отвечая на вопрос о многочисленных легионерах в сборных Азербайджана, Чингиз Гусейнзаде заявил, что они способствуют развитию того или иного вида спорта.

«Если нет конкуренции, то и развития нет. Если мы приглашаем сильного иностранного спортсмена, то он помогает развитию этого вида в Азербайджане. Такая практика есть во всем мире. Если хочешь развивать какой-то вид спорта, создай конкуренцию. Эти спортсмены приглашены не ради одной Исламиады, а ради развития».

В свою очередь, Кенуль Нуруллаева сообщила, что в деревню атлетов заселились уже представители 46 стран. Сегодня ожидается приезд оставшихся восьми стран.