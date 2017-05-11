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Казахстан возобновил экспорт нефти через Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Возобновлена транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан. Об этом в ответ на запрос МИА «Казинформ» сообщило Министерство энергетики Казахстана, передает haqqin.az.

Согласно данным ведомства, только за текущий период 2017 года по нефтепроводу Баку  Тбилиси  Джейхан экспортировано 90 тысяч тонн казахстанской нефти.

В прошлом году через Батумский нефтяной терминал казахстанские нефть и нефтепродукты не транспортировались.

«В целях дальнейшей загрузки Батумского нефтяного терминала, АО «КазТрансОйл» на постоянной основе проводит соответствующую работу со всеми участниками транспортного коридора, в том числе с азербайджанской стороной и потенциальными грузоотправителями»,  отмечают в министерстве.

Прокомментировали в Минэнерго и приватизацию порта Актау.

«Министерство энергетики РК считает, что приватизация порта Актау не отразится на перспективах транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан»,  подчеркнули представители министерства.

Напомним, до 2015 года Казахстан транспортировал свою нефть как по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, так и по железной дороге от Баку до черноморских портов Грузии.

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