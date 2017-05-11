Лужкова включат в «черный список» МИД Грузии

Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова внесут в «черный список», и он больше не сможет посещать Грузию, сказал журналистам заместитель министра внутренних дел страны Шалва Хуцишвили, сообщает «Спутник».

Лужков находился в Грузии на прошлой неделе вместе с супругой Еленой Батуриной и экс-руководителем департамента природопользования и охраны окружающей среды мэрии Москвы Леонидом Бочиным.

Гости из России побывали в монастыре 13 ассирийских отцов в селе Канда (регион Мцхета-Мтианети).

«Есть специальный список, куда внесены такие люди… Мы внесем его в этот список, и он больше не сможет въезжать в Грузию», — цитирует Хуцишвили Первый канал ОВГ.