Азербайджан, Грузия и Турция расширяют военное сотрудничество

Главы оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии планируют подписать меморандум о сотрудничестве в трехстороннем формате, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Левана Изория с его турецким коллегой Фикри Ишыком на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности (IDEF).
Через десять дней в Батуми состоится встреча министров обороны трех стран, в ходе которой "мы обсудим формат трехстороннего сотрудничества. Будет подписан меморандум, направленный на повышение качества нашего военного сотрудничества", сказал министр обороны Грузии.