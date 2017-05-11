Протестующие в Киеве требуют отставки Авакова

Активисты ОУН (Организация украинских националистов) и ряда других националистических партий проводят акцию протеста у здания Министерства внутренних дел Украины с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.

Собравшиеся скандируют лозунги с жесткой критикой главы МВД Авакова, который ранее назвал оправданными действия полицейских, которые 9 мая проникли в офис ОУН в Киеве и провели задержания.

Как передает корреспондент Интерфакса, возле проходной министерства в центре Киева находятся несколько десятков человек с красно-черными флагами с надписью "ОУН" и государственными флагами Украины. Также к ним присоединились несколько активистов партии "Свобода" и "Правый сектор", которые держат свои партийные флаги.

В районе проведения акции порядок обеспечивают достаточно большое количество правоохранителей, кордоны бойцов Национальной гвардии перекрывают прилегающие улицы, они пропускают людей, которые хотят пройти к месту проведения акции, но проверяют сумки на наличие запрещенных предметов.