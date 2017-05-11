«Кофейные войны» Анвара Пириева

Противостояние директора новосибирского Traveler’s Coffee Евгения Михиенко и сооснователя сети кофеен московского бизнесмена Анвара Пириева вышло на новый уровень, пишут российские СМИ.

По заявлению Пириева о незаконном отъеме у него бренда московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве и провела обыски в новосибирском офисе и квартирах руководства компании.

Михиенко же, в свою очередь, написал письмо начальнику Следственного комитета Александру Бастрыкину о произволе сотрудников МВД, которые помогают Пириеву в рейдерском захвате известной кофейной сети.

Открытый конфликт между структурами Михиенко и Пириева начался летом прошлого года. Причем борьба велась и ведется не за конкретные кофейни или недвижимость, а исключительно за право повесить над входом в заведение логотип компании, а также за франшизу.

По словам Евгения Михиенко, проведенная в 2014 году независимая оценка бренда показала, что этот актив стоит как минимум 750 миллионов рублей. Кому сейчас должны платить отчисления франчайзи − непонятно, поскольку для этого с новым правообладателем нужно заключить договор. А кто по закону является настоящим правообладателем − может сказать только суд. Судебные тяжбы в этой корпоративной войне идут с переменным успехом.

У каждой из сторон, бесспорно, есть свои «тузы в рукаве». Анвар Пириев пока делает ставку на полицейскую поддержку, обвиняя бывших партнеров в мошенничестве. Его заявления там рассматривают оперативно. Заявления же Михиенко в том же отделе о рейдерстве со стороны Пириева лежат без движения по несколько месяцев. Правда, неясно, как изменится расклад, если федеральный Следком начнет проверку по обращению новосибирского предпринимателя.