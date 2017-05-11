Турция впервые испытала баллистическую ракету

Турция впервые испытала ракету большой дальности «Бора» отечественного производства, сказал министр национальной обороны Фикри Ишык, передают турецкие СМИ.

По его словам, ракета была пущена в провинции Синоп на севере Турции и упала в Черном море.

«Тестирование отечественной ракеты большой дальности прошло успешно», - сказал министр.

Турецкая компания «Рокетсан» с 2009 года реализует программу разработки ракет большой дальности «Бора» и платформы для ее пуска.

Согласно неофициальной оценке, данная ракета рассматривается в качестве наступательного оружия. По мнению экспертов, дальность поражения целей новой ракетой должна превысить 1000 километров.