Нового директора ФБР вызвали в Сенат

И.о. директора ФБР Эндрю Маккаби выступит в четверг в сенатском комитете по разведке на слушаниях по глобальным угрозам, сообщает "Голос Америки".

Первоначально в этих слушаниях должен был участвовать теперь уже бывший директор ФБР Джеймс Коми, однако накануне он был неожиданно отправлен в отставку президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке Сената пригласил бывшего директора ФБР дать показания на закрытых слушаниях во вторник, 16 мая.

По словам сенатора-демократа Марка Уорнера, с просьбой выступить на слушаниях к Коми обратился он, а также председатель комитета сенатор-республиканец Ричард Берр.