Президента Молдавии встретили в аэропорту плакатами «Додон — предатель»

Представители молодежного движения молдавской Либеральной партии встретили президента Игоря Додона в международном аэропорту Кишинева протестом после его возвращения из Москвы. Об этом сообщает NewsMaker.

Либералы в аэропорту держали плакаты: «Додон — слуга Путина», «Додон, твой дом — Москва», «Додон — предатель».

Участники акции также принесли на протест вещи для переезда президента Молдавии в Москву.

Либеральная партия также осудила участие российских войск в параде в Тирасполе 9 мая.

«В то время как оперативная группа российских войск шла маршем по улицам Тирасполя, Игорь Додон развлекался на военном параде в Москве и пил шампанское с Владимиром Путиным», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Додон присутствовал на параде в честь 72-й годовщины победы над нацизмом, который прошел в Москве на Красной площади 9 мая.