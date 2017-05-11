В Армении стреляли в главу компании

В Армении объявлены в розыск лица, выпустившие автоматную очередь в руководителя кондоминиума «Норашен».

По обвинению в особо тяжком преступлении разыскиваются Роланд Галустов (1978 г.р.), Роберт Галстян (1994 г.р.), Артур Назарян (1989 г.р.) и Дереник Симонян (1989 г.р.)

Об этом сообщили в полиции Армении и просят лиц, имеющих какие-либо сведения о преступниках, связаться с полицией.

Напомним, 3 мая в 18:40 на дороге Арташат – Верин Арташат неизвестные лица на автомобиле «Лада Приора» закрыли проезд автомашине ВАЗ 2107, за рулем которого находился водитель Карен Казарян, и выпустили автоматную очередь в него и его пассажира – руководителя кондоминиума «Норашен» Норайра Григоряна.

Карена Казаряна доставили в больницу. Стрелявшие сбежали с места преступления. Благодаря комплексным оперативно-следственным мероприятиям преступление было раскрыто.

Обстоятельства происшествия уточняются. Проводятся мероприятия по обнаружению вышеназванных лиц, а также автомата, из которого было совершено преступление. Следствие продолжается.