Всемирный банк об инфляции в Азербайджане

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2017 году среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 7,8%, отмечается в майском обзоре банка по экономике стран Европы и Центральной Азии (ECA Economic Update), передает Интерфакс.

ВБ на 2018 год среднегодовую инфляцию в Азербайджане прогнозирует на уровне 4,2%, в 2019 году - 3,8%.

«В среднесрочной перспективе инфляция замедлится в связи с ограниченной ликвидностью на рынке и будет колебаться на уровне 5% в год», - говорится в отчете.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.

В 2016 году инфляция в Азербайджане составила 12,6%.