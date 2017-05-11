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Брошь Маргарет Тэтчер оценили в 38 тысяч долларов

 

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги брошь, которая принадлежала бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает The Telegraph. Имя нынешней хозяйки украшения не называется, однако известно, что с политиком они были «хорошими подругами».

Брошь была создана ювелирами Cartier в 1937 году. Тэтчер надевала ее как минимум дважды: во время встречи с президентом США Рональдом Рейганом и на аудиенции у королевы Елизаветы II, когда объявила о своей отставке. Оценочная стоимость лота — около 38,5 тысячи долларов.

Летом 2014 года на продажу был выставлен особняк Тэтчер, где она жила после завершения политической карьеры. А в конце 2015 года аукционный дом Christie's устроил торги, где были представлены личные вещи бывшего премьер-министра. Решение продать вещи Тэтчер приняли ее дети — Марк и Кэрол. Среди лотов: множество костюмов, в которых глава правительства появлялась на переговорах, многочисленные сумки, аксессуары и украшения, а также ее красный чемодан.

Бывший британский премьер умерла 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни после перенесенного инсульта. Тэтчер возглавляла правительство с 1979 по 1990 год и стала первой женщиной-премьером в истории страны.

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