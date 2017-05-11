10 мая администрация президента США Дональда Трампа официально заявила о принятии плана по вооружению курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии для борьбы с ИГИЛ. В преддверии визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон этот шаг может резко негативно сказаться на турецко-американских отношениях, поскольку в Анкаре вооруженные формирования курдов считают филиалом террористической сепаратистской организации «Рабочая партия Курдистана».

Новый президент США Дональд Трамп продолжает шокировать мировое сообщество рискованными и авантюрными шагами, при помощи которых он словно испытывает на прочность терпение своих политических оппонентов.

7 апреля ракетным ударом по сирийской авиабазе Шайрат в Вашингтоне выясняли реальную способность России защищать своих союзников. Определили, что для российского руководства свой собственный имидж и имидж разрекламированных систем ПВО С-400, которые вроде как должны сбивать все что летает, ничто по сравнению даже с эфемерной возможностью военного столкновения с единственной сверхдержавой. Весь апрель Трамп пытался надавить на КНДР. Получилось вполне правдоподобно – семьи иностранных дипломатов были готовы к эвакуации. Однако Ким Чен Ын не позволил себя согнуть, несмотря на весьма недружественную позицию Китая в отношении Пхеньяна.

Сейчас Трамп начинает показывать, кто в мире хозяин, турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, который, по мнению Вашингтона, почувствовал себя слишком самостоятельным во взрывоопасном регионе Ближнего Востока. Американцы присутствуют на севере Сирии с 2014 года и прекрасно осведомлены, кто реально находится у власти в регионе. Мы привыкли слышать о том, что там проживают сирийские курды. Да, действительно, до кризиса их было немногим более 2 млн человек. Однако десятки тысяч из них вынуждены были бежать в Европу от зверств со стороны ИГИЛ (помните утонувшего у берегов Турции маленького Айлана Курди?) Сейчас на севере Сирии курды представляют собой меньшинство, в том числе во всех крупных городах, за исключением Камышлы и Кобани. Однако главная военная сила Северо-сирийской федерации – это Отряды народной самообороны, составляющие до 70% численного состава Сил демократической Сирии и самые боеспособные их части.

Верховный орган власти Северо-сирийской федерации – Меджлис демократической Сирии - возглавляет Ильхам Ахмад. Не трудитесь искать ее биографию в интернете, ее там попросту нет, да и настоящее имя у этой суровой женщины другое. Она прибыла в Сирию из гор Кандиль, где располагается штаб-квартира Рабочей партии Курдистана. Это не помешало ей на частном самолете совершить визит в США в январе-феврале 2017 года, где она принимала участие в переговорах с высокопоставленными сотрудниками новой администрации президента США и генералами Пентагона. Многие влиятельные курды на севере Сирии даже не говорят по-арабски, зато в совершенстве владеют турецким языком. Все эти факты не могут оставаться секретом для американской разведки.

Проект вооружения сирийских курдов всегда был детищем Пентагона, в то время как ЦРУ делало ставку на «умеренную оппозицию» из арабов-суннитов. Арабы все чаще норовили после получения оружия и инструктажа присоединиться к явно террористическим группировкам, с армией Асада еще худо-бедно сражались, а вот со своими братьями из ИГИЛ и "Аль-Каиды" воевать отказывались начисто. Курды же довольно бодро освобождали от игиловцев все новые районы севера Сирии. Совпали также взгляды США и курдов на будущее Сирии – и те, и другие выступают за самую широкую федерализацию страны, фактический раздел по образцу Ирака.

Однако такая позиция совершенно не устраивает Турцию, которая по-прежнему остается важнейшим союзником США на Ближнем Востоке. Турецкая разведка уже неоднократно обращала внимание на тесные связи сирийских курдов с турецкой группировкой Рабочей партии Курдистана. Американское оружие, которое поступает на вооружение сирийских курдов, легко переправляется через границу и идет к курдам Турции. Что же будет с регионом после победы над ИГИЛ, когда десятки тысяч вооруженных курдов Сирии останутся не у дел? В Анкаре справедливо полагают, что они направятся создавать единый Курдистан по заветам Абдуллаха Оджалана на территории юго-востока современной Турции.

Единственное, чем смог ответить Эрдоган на заявления Пентагона, это просьбой отменить принятое решение. Фактически США поставили Турцию в заведомо униженное положение, в котором они оказались способны лишь молить о пощаде. К сожалению, ни на какие ответные действия, ставящие под угрозу планы Вашингтона на Ближнем Востоке, Анкара не способна. Не оказывать же в самом деле помощь ИГИЛ! В Турции все чаще слышны голоса политиков, призывающих к выходу из НАТО. Однако заставит ли США этот шаг отказаться от своих планов по Сирии? Вряд ли. Напротив, Турция из союзника перейдет в разряд оппонентов, против которых и следует проводить всевозможные враждебные действия.

Проблема Турции, да и всего современного мира заключается в том, что США как сверхдержава и НАТО как региональная, но претендующая на глобальность организация безальтернативны. Ни Китай, ни Россия, ни Иран не могут предоставить Турции полноценную замену членству в НАТО и союзу с США. Казалось бы, Россия должна быть крайне заинтересована в союзе с Турцией по Сирии, однако есть ли у нее альтернатива ЕС и НАТО?

США к любой своей военной авантюре пытаются привлечь как можно больше союзников. В одной только возглавляемой Вашингтоном антитеррористической коалиции сейчас состоит 15 государств, каждое из которых так или иначе принимает участие в боевых действиях против ИГИЛ в Сирии и Ираке. Россия к разрешению сирийского кризиса не смогла привлечь вооруженные силы ни одного из своих союзников по Евразийскому союзу и ОДКБ, что говорит о реальной мощи этих организаций. Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан предпочитают смотреть за развитием событий издалека, хотя многие из них должны быть кровно заинтересованы в победе над ИГИЛ: в Сирии до сих проживают десятки тысяч нуждающихся в защите армян, а из стран Центральной Азии множество авантюристов едут воевать на стороне разнообразных террористических организаций. В случае их победы они непременно возвратятся домой и принесут массу проблем своему руководству.

Таким образом, даже при сильном желании отойти от союза с США Турция этого сделать не сможет. Судя по всему, визит Эрдогана в Вашингтон будет ознаменован только лишь очередными просьбами отказаться от снабжения сирийских курдов, поскольку никаких реальных рычагов давления на Вашингтон у Анкары нет. Это станет очередным триумфом политики Трампа, которому удастся поставить на место еще одного слишком самостоятельного политика.

Впрочем, Эрдоган известен как сильный и непредсказуемый политик, способный на нестандартные шаги. Теоретически, Россия и Турция могли бы договориться о совместных действиях в Сирии по противодействию раскола страны. Однако, такой вариант маловероятен. В Турции крайне негативно восприняли факт совместных фотографий российских военнослужащих с представителями YPG в Африне, что поставило Россию фактически на одну доску с США как союзницу курдов-сепаратистов. Для сближения Москвы и Анкары по Сирии к нестандартным шагам должна быть готова именно Россия, однако, в последнее время ее политика остается реакционной и довольно предсказуемой.