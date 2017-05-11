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США подтвердили свои обязательства по защите Турции

 

Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом в Лондоне подтвердил обязательства Вашингтона защищать своего союзника по НАТО, сообщает Reuters.

"Министр подтвердил обязательства США защищать своего союзника по НАТО Турцию", — цитирует агентство заявление представителя Пентагона, сделанное по итогам беседы, состоявшейся в Лондоне, где в настоящий момент проходит конференция по Сомали.

По информации агентства, встреча министра обороны США и премьера Турции длилась около получаса и стала первой встречей на высшем уровне после решения американского президента Дональда Трампа о вооружении курдских формирований в Сирии, которое вызвало острое недовольство в Турции.

В среду президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ, несмотря на возражения Турции. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения от ИГ города Ракка, в том числе минометы и пулеметы.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной организацией ПКК. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

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