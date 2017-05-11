Женская сборная Азербайджана по гандболу провела свой третий и последний матч на предварительной стадии Игр исламской солидарности.

На этот раз соперником была сборная Турции. Азербайджанские гандболистки победили со счетом 27:22.

Это третья победа сборной Азербайджана в трех матчах. Ранее были обыграны Камерун (28:26) и Узбекистан (47:21).

Набрав шесть очков, сборная Азербайджана заняла на предварительной стадии первое место. Турция с четырьмя очками на второй позиции. Третье место с двумя очками заняла сборная Камеруна, которая сегодня обыграла Узбекистан со счетом 41:25.

В турнире, в котором из-за отказа сборной Кот д`Ивуара, участвуют лишь четыре команды, теперь будут проведены полуфиналы. Согласно регламенту, первая команда сыграет с четвертой, вторая – с третьей.

Таким образом, 13 мая в полуфиналах встретятся: Азербайджан – Узбекистан и Турция – Камерун.