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Азербайджанские замминистры лицом к лицу с западными инвесторами заявление ГНФАР

Автор: Отдел экономики 

В Госнефтефонде Азербайджана состоялась встреча с представителями Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности и работающими в сфере добычи местными и иностранными компаниями.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГНФАР, во встрече приняли участие члены комиссии: замминистра налогов Сахиб Алекперов, замминистра энергетики Натиг Аббасов, замминистра финансов Эмин Гусейнов, зампредседателя Госкомстата Юсиф Юсифов, глава ГНКАР Ровнаг Абдуллаев, региональный президент BP Гэри Джонс, глава представительства TPAO и TPO Ltd в Азербайджане Салиха Дундар, генеральный менеджер Total Abşeron Дениз Ле Маршал, менеджер ONGC Videsh Limited по Азербайджану Сомнат Де, президент RV Investment Group Services LLC Реза Вазири, генеральный директор SGC Upstream Турал Мансимов, глава азербайджанского представительства компании Petronas Талыб Ханафи, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, руководитель представительства Naftiran Intertrade Co Limited Мехти Джавади и др.

На встрече прошла презентация секретариата комиссии, посвященная новому этапу в области обеспечения прозрачности в добывающей промышленности. Было обсуждено участие компаний в подготовке отчетности по прозрачности, проектов соглашений о сотрудничестве между комиссией и местными и иностранными компаниями, другие вопросы.

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