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Москва хочет помирить Тегеран и Вашингтон

 

Москва уже работает как посредник в урегулировании отношений между США и Ираном. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, сообщает ТАСС.

"Сложно, конечно, сложно соединить подходы США и Ирана по Сирии. Никаких иллюзий здесь не должно быть, - отметил заместитель министра. - Американцы в целом приветствовали переговоры в Астане, говорили, что "Астана - это хорошо, а Иран - это плохо", что-то типа того, что "мы отмечаем роль России и Турции в астанинском процессе, и сам процесс хороший, результаты хорошие, но Иран ведет неконструктивную политику в регионе, и мы не можем его хвалить ни при каких условиях".

"Естественно, здесь есть противоречие и проблема, - констатировал он. - Это требует дополнительных политических и дипломатических усилий, будем продолжать работу".

"Конечно. Мы пытаемся все время, - сказал он, отвечая на вопрос о готовности стать посредником между Вашингтоном и Тегераном. - Между американцами и иранцами, и между саудовцами и иранцами. Естественно".

"Мы работаем, конечно. Это очень сложно. Другого пути нет", - добавил он.

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