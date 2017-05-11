«Это наглая провокация. Кощунство использовать идею «Бессмертного полка» в своих сиюминутных политических интересах и целях». Так прокомментировал haqqin.az известный российский политолог Максим Шевченко историю с поднятыми на марше «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербурге флагами «НКР» и прозвучавшими выкриками «Арцах».

«Посягать на «Бессмертный полк» со своими фантазиями, будь то флаги «НКР» или портреты участников «апрельской войны» в Карабахе, или еще чего-то - это глупость, наглость и неуважение как к памяти павших в Великой Отечественной войне, так и вышедшим на марш миллионам людей», - сказал он.

По мнению эксперта, необходимо четко регламентировать марш «Бессмертного полка».

«Следует определить, какие портреты и флаги можно нести, а какие нет. Если так халатно относиться к этой акции, то там могут произойти немыслимые вещи, появятся портреты кого угодно. На этом марше можно носить портреты только воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Если армяне хотят славить каких-то своих героев, то пусть устраивают парады в Ереване или где-то еще у себя в стране», - подчеркнул Шевченко.

Напомним, провокация на марше «Бессмертного полка» была устроена с целью отметить день захвата армянской армией одного из основных центров азербайджанской культуры города Шуша, произошедшего 8 мая 1992 года. Инциденты в Москве и Санкт-Петербурге привели к столкновениям между азербайджанскими и армянскими участниками марша.